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http://7info.ru/news/world-incidents/v_penzenskoj_oblasti_mnogotonnyj_maz_bukvalno_razdavil_renault_duster_foto/

В Пензенской области многотонный МАЗ буквально раздавил Renault Duster: фото

Происшествия   279

В Пензенской области в воскресенье, 24 декабря, в 13.20 произошло ужасное ДТП. Как сообщают в ГУ МЧС России, многотонный МАЗ возле села Вирга буквально раздавил Renault Duster. 

В результате ДТП пострадал один человек. 

Причины аварии уточняются компетентными органами. 