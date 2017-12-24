В Пензенской области многотонный МАЗ буквально раздавил Renault Duster: фото



Происшествия

В Пензенской области в воскресенье, 24 декабря, в 13.20 произошло ужасное ДТП. Как сообщают в ГУ МЧС России, многотонный МАЗ возле села Вирга буквально раздавил Renault Duster.

В результате ДТП пострадал один человек.

Причины аварии уточняются компетентными органами.