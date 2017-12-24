http://7info.ru/news/world-incidents/v_penzenskoj_oblasti_mnogotonnyj_maz_bukvalno_razdavil_renault_duster_foto/
В Пензенской области многотонный МАЗ буквально раздавил Renault Duster: фото
Происшествия 279
В Пензенской области многотонный МАЗ буквально раздавил Renault Duster: фото
Происшествия 279
В Пензенской области в воскресенье, 24 декабря, в 13.20 произошло ужасное ДТП. Как сообщают в ГУ МЧС России, многотонный МАЗ возле села Вирга буквально раздавил Renault Duster.
В результате ДТП пострадал один человек.
Причины аварии уточняются компетентными органами.