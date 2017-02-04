В Пензе за ночь сгорели торговые павильоны

Сообщается, что в результате пожара на торговых объектов люди не пострадали.

Происшествия

В городе Пенза зафиксирован крупный пожар, который уничтожил ряд торговых павильонов. Инцидент произошел ночью 4 февраля, пишет ТемаПенза .

Сообщается, что в результате пожара на торговых объектов люди не пострадали. В ликвидации огня приняли участие 16 пожарных. Сумма нанесенного ущерба представителям малого бизнеса уточняется.

Отметим, что по факту произошедшего началась специальная проверка. На месте инцидента работают специалисты, занимаясь выяснением причин возгорания.