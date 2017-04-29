В Пензе произошло страшная авария с участием свадебного кортежа

В ДТП приняли участие сразу шесть автомобилей.

Происшествия

На улице Окружной в Пензе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором приняли участие сразу шесть автомобилей. Инцидент зафиксирован вечером 28 апреля, пишет 1pnz .

По предварительным данным, в результате столкновения значительные повреждения получили «BMW Х-5», «Mitsubishi Lancer», «Mazda СХ-5», «ВАЗ 2109», «Nissan X-Trial» и «Лада Гранта». По словам очевидцев, в аварию попали представители свадебного кортежа. Сообщается об одном пострадавшем.

Отметим, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные. Специалистам предстоит выяснить причины случившегося.