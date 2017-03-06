В Оренбурге ребенок сломал ногу, упав с крыши во время уборки снега

Родителям школьницы предстоит объяснить, почему их дочь осталась без присмотра взрослых.

Происшествия

Правоохранительные органы Оренбургской области проводят проверку по факту падения 11-летнего ребенка с крыши одного из домов во время уборки снега, пишет Век .

Известно, что пострадавшая девочка была доставлена в местную больницу, где у нее были диагностирован перелом ноги. Сотрудникам полиции предстоит провести беседу с родителями школьницы, чтобы выяснить, почему их дочь осталась без присмотра взрослых.

Отметим, что сотрудники полиции призвали граждан не привлекать своих детей к труду, который может быть опасен для их жизни и здоровья.