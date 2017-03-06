Правоохранительные органы Оренбургской области проводят проверку по факту падения 11-летнего ребенка с крыши одного из домов во время уборки снега, пишет Век.
Известно, что пострадавшая девочка была доставлена в местную больницу, где у нее были диагностирован перелом ноги. Сотрудникам полиции предстоит провести беседу с родителями школьницы, чтобы выяснить, почему их дочь осталась без присмотра взрослых.
Отметим, что сотрудники полиции призвали граждан не привлекать своих детей к труду, который может быть опасен для их жизни и здоровья.