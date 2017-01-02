http://7info.ru/news/world-incidents/v_orenburge_izjali_bolee_26_tysjach_litrov_spirtosoderzhaschej_produkcii/
В Оренбурге изъяли более 26 тысяч литров спиртосодержащей продукции
Происшествия 54
В Оренбурге изъяли более 26 тысяч литров спиртосодержащей продукции, в том числе непищевой 896 литров, передаёт
ТАСС.
В Оренбурге изъяли более 26 тысяч литров спиртосодержащей продукции
Происшествия 54
Полицейские выявили 257 фактов нарушения запрета продажи спиртосодержащей продукции.
В Оренбурге изъяли более 26 тысяч литров спиртосодержащей продукции, в том числе непищевой 896 литров, передаёт
Полицейские выявили 257 фактов нарушения запрета продажи спиртосодержащей продукции, в том числе непищевой, в местах розничной торговли. Они составили 88 административных протоколов.
Напомним, в конце декабря в Оренбургской области после употребления суррогатного алкоголя скончался один человек, ещё один был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу.