В Оренбурге изъяли более 26 тысяч литров спиртосодержащей продукции

Полицейские выявили 257 фактов нарушения запрета продажи спиртосодержащей продукции.

Происшествия

В Оренбурге изъяли более 26 тысяч литров спиртосодержащей продукции, в том числе непищевой 896 литров, передаёт ТАСС.

Полицейские выявили 257 фактов нарушения запрета продажи спиртосодержащей продукции, в том числе непищевой, в местах розничной торговли. Они составили 88 административных протоколов.

Напомним, в конце декабря в Оренбургской области после употребления суррогатного алкоголя скончался один человек, ещё один был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу.