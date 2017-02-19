В Одинцове малолетние братья подозреваются в сексуальном терроризме

По факту унижения чести и достоинства несовершеннолетнего назначена доследственная проверка.

Происшествия

Родители «гимназистов» из посёлка Лесной Городок Одинцовского района обвиняют двух братьев из 4-го класса гимназии в сексуальном терроре над другими ребятами. Об этом передаёт «Дни.ру» со ссылкой на «Лайф».

По данным издания, тревогу поднял родительский комитет гимназии. По заявлениям взрослых, близнецы-четвероклассники оскорбляют других учеников, запугивают их ножами и под угрозой этого оружия заставляют удовлетворять себя орально.

Родители рассказали прессе о двух случаях насилия братьев над младшими школьниками. По словам родителей, один насильственный акт имел место в мае, а второй – на днях. При этом парнишка отказался делать то, что от него требовали, и его окунули головой в унитаз в порядке мести. После этого он боится ходить в школу, утверждают взрослые. Бабушка пострадавшего мальчика хочет добиться наказания для сексуальных террористов нежного возраста.

Родители также поделились со СМИ предположением, что в школе знают о «склонностях» братьев, но не хотят выносить сор из избы, а матери хулиганов до них практически нет дела, так как у неё разъездная работа.

Члены семей школьников устроили у школы акцию протеста, требуя от дирекции принять меры к близнецам, запугавшим всех детей.

Информация о скандальной ситуации достигла Следственного комитета по Московской области. Как сообщает сайт «Новости СК РФ», назначена доследственная проверка по информации в СМИ об унижении чести и достоинства несовершеннолетнего ребёнка.

По данным ведомства, будет дана юридическая оценка не только действиям близнецов, но и действиям (либо бездействию) педагогического состава.