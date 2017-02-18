В Новосибирске водитель протаранил павильон станции метро

Сообщается, что пострадавший отделался незначительными повреждениями.

Происшествия

Правоохранительные органы города Новосибирск зафиксировали серьезную аварию, в результате которой водитель иномарки «Toyota Corona Premio» залетел в павильон станции метро «Октябрьская». Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 февраля, пишет АП .

По словам очевидцев, мужчина, находящийся за рулем серебристого седана столкнулась с автомобилем «Nissan Sunny», в результате чего машину первого отбросило в павильон станции метро. Сообщается, что пострадавший отделался незначительными повреждениями.

Стоит отметить, что в помещении была помята рама, и из нее на лестницу вылетело несколько стекол. На месте происшествия работают специалисты.