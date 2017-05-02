В Новосибирске в крупной аварии пострадал пассажир маршрутки

По предварительным данным, девушка получила перелом руки.

Происшествия

На пересечении улиц Высоцкого и Татьяны Снежиной произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, участником которого оказалось маршрутное такси №24. Инцидент зафиксирован вечером 1 мая, пишет Аргументы и Факты , ссылаясь на Автоспас .

По предварительным данным, при повороте с одной улицы на другую водитель маршрутки понял, что не сможет вписаться в поворот, поэтому решил проехать прямо. В результате необдуманного решения транспортное средство врезалось в выезжавший автомобиль «Nissan». Сообщается, что из-за мощного удара пострадала одна девушка, находившаяся в салоне маршрутного такси. По одной из версий, у нее перелом руки.

В данный момент в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.