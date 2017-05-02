В Новосибирске произошла массовая авария с участием 13 машин

ДТП оказалось спровоцировано иномаркой «Toyota Camry», которую занесло на льду и ударило об отбойник.

Происшествия

На въезде на эстакаду на площади Инженера Будагова в Новосибирске произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого пострадали сразу тринадцать автомобилей, передает Life .

По словам очевидцев, авария оказалась спровоцирована иномаркой «Toyota Camry», которую занесло на льду и ударило об отбойник. Это привело к тому, что в автомобиль врезался водитель внедорожника «Nissan Patrol», что повлекло за собой еще ряд столкновений транспортных средств.

Отметим, что сейчас на месте происшествия образовалась пробка. Сотрудникам дорожной полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.