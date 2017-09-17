В Новосибирске пьяный водитель сбил девушку и протаранил четыре машины

Мужчину задержали очевидцы. Сейчас он находится в полиции.

Происшествия

В Новосибирске пьяный водитель сначала разбил несколько автомобилей на парковке, а потом совершил наезд на девушку-пешехода. Фото и видео инцидента уже опубликованы в соцсетях.

Что известно на данный момент?

В воскресенье, 17 сентября, около дома №82 на улице Зорге пьяныцй водитель седана Хонда сначала врезался в припаркованный на спецзоне ВАЗ-21099. Удар, сообщают очевидцы происшествия, был настолько сильным, что ВАЗ задел стоящий по соседству автомобиль Тойота Кроун.

Пьяный мужчина на этом не остановился. Он, проехав еще несколько метров, протаранил две другие машины.

Очевидцы сообщают, что гражданина это не остановило. Он сбил еще и девушку, которая возмущаться не стала, а просто покинула место происшествия.