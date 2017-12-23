В Новосибирске нашли сумку с трупом девушки

19-летняя студентка, которая пропала 21 декабря, найдена мертвой в Новосибирске.

Происшествия

Найдена пропавшая без вести 19-летняя студентка Кристина Приходько. Ее труп обнаружили в Советском районе Новосибирска 23 декабря около 14.30. Тело находилось внутри большой хозяйственной сумки в лесном массиве у одного из домов по Софийской улице. Опознать ее удалось благодаря особой примете – татуировке на левом предплечье.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, задержаны подозреваемые – двое местных парней, сообщает Комсомольская правда в Новосибирске.

Напомним, девушка утром в четверг отправилась в Сибирский университет потребительской кооперациии (СибУПК), после чего перестала выходить на связь. По некоторым данным, после учебы она собиралась ехать устраиваться на работу гувернанткой в коттедж. Студентку разыскивали как сотрудники правоохранительных органов, так и новосибирские волонтеры.