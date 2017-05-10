В Новосибирске мужчина устроил погром в фаст-фуд кафе

Дебошир успел причинить ущерб заведению и нанести ряд травм его сотрудникам.

Происшествия

На площади Маркса в городе Новосибирск местный житель разгромил заведение быстрого питания «Дядя Денер». Инцидент произошел вечером 9 мая, передает ГТРК Новосибирск .

Сообщается, что неизвестный затеял драку в кафе. Так, он достал металлическую трость и начал крушить помещение, пытаясь избить продавцов за прилавком. При этом Посетители попытались успокоить дебошира, однако он успел причинить ущерб заведению и нанести ряд травм его сотрудникам. После этого злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

На данный момент на месте происшествия работают специалисты, выясняя точные причины и обстоятельства происшествия.