В Новосибирске бабушка «успокоила» внучку бутылкой по голове

Девочка находится в больнице, состояние её медики считают удовлетворительным.

Происшествия

Следственные органы в Новосибирске начали доследственную проверку по факту причинения бабушкой увечья внучке, пишет сайт «Новости СК РФ» в субботу, 11 февраля. По данным ведомства, ЧП случилось в пятницу, 10 февраля.

На вечер пятницы мать привела семилетнюю внучку домой к бабушке 56 лет и попросила ту присмотреть за ребёнком какое-то время. Бабушка внучку приняла, но от приятного пятничного вечера не отказалась: приняла, как говорится, на грудь.

Примерно в 9 часов вечера нетрезвая бабушка ударила внучку бутылкой по голове. Что произошло, «воспитывала» ли она ребёнка, или успокаивала, ведомство не сообщает.

Девочка выбежала в подъезд и попросила помощи у соседей, которые вызвали «скорую помощь». Внучку агрессивной бабушки отвезли в больницу. С ней лежит мать, состояние девочки врачи считают удовлетворительным.