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http://7info.ru/news/world-incidents/v_novomoskovske_hozjajstvennyj_muzhchina_popytalsja_ukrast_postelnoe_bele/

В Новомосковске хозяйственный мужчина попытался украсть постельное белье
Заботливый вор хотел подготовиться к 8 марта, чтобы порадовать любимую новыми наволочками и пододеяльником. 

Происшествия   64

Сотрудники полиции города Новомосковск Тульской области задержали мужчину, который подозревается в краже постельного белья, пишет КП .

Сообщается, что 51-летний безработный зашел в магазин и попытался незаметно вынести комплект постельного белья. Однако сотрудники службы безопасности не оставили это без внимания и задержали неудачливого вора. После этого охранники передали подозреваемого в руки полицейских.

По одной из версий, заботливый мужчина хотел подготовиться к 8 марта, чтобы порадовать любимую новыми наволочками и пододеяльником. 