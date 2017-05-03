В Новокузнецке хулиганы спалили иномарку Chevrolet Cobalt

По предварительной версии специалистов, причиной появления огня стал поджог.

Происшествия

Во дворе одного из домов на проспекте Дружбы в Новокузнецке произошел серьёзный пожар, в ходе которого полыхал автомобиль «Chеvrolet Cobalt». Инцидент зафиксирован ночью 3 мая, передает Кузбасс Сегодня .

Сообщается, что прибывшие на место происшествия пожарные смогли ликвидировать возгорание. В результате у иномарки выгорели салон, моторный отсек, обгорели колеса и лакокрасочное покрытие. По предварительной версии специалистов, причиной появления огня стал поджог.

Отметим, что по факту случившегося будет проведена проверка с целью выяснению всех обстоятельств и причин инцидента.