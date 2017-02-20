В Ново-Переделкине мужчина взял свою семью в заложники

Москвич требовал, чтобы ему предоставили «коридор» до посольства Китая, Ирана или Северной Кореи.

Происшествия

В районе Москвы Ново-Переделкино мужчина взял в заложники жену и трёх дочерей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на «Российскую газету» в понедельник, 20 февраля. Заложников удерживали в их собственном жилье на Боровском шоссе.

Информацию о захвате заложников подтвердил сам захватчик Леонид Оводов, высказавшись на эту тему в своей соцсети. Он даже начал показ видеотрансляции, но её заблокировали модераторы «ВК».

Мужчина объяснил публике через соцсети, что Россия захвачена сионистами, о чём давно сказано в «Протоколах сионских мудрецов». Под угрозой применить холодное оружие к заложникам он потребовал коридор до посольства одной из трёх стран - Китая, Ирана либо Северной Кореи. Кроме этого, требований не высказывал.

Полицейские вступили в переговоры с захватчиком, не исключая, что всё это могло оказаться следствием белой горячки.

По свежей информации «Газеты.ру», Оводов выпрыгнул из окна, но не разбился, так как угодил на «куб жизни».

Перед этим на протяжении нескольких часов мужчина стоял у окна, выкрикивая различные лозунги, уверяя, что семья не является его заложниками, и показывал в окно свою дочь. В окно он бросился после того, как пообещал открыть полицейским дверь.

Оводов задержан.