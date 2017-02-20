В Ново-Переделкине мужчина взял свою семью в заложники
Происшествия 245
Москвич требовал, чтобы ему предоставили «коридор» до посольства Китая, Ирана или Северной Кореи.
В районе Москвы Ново-Переделкино мужчина взял в заложники жену и трёх дочерей,
Информацию о захвате заложников подтвердил сам захватчик Леонид Оводов, высказавшись на эту тему в своей соцсети. Он даже начал показ видеотрансляции, но её заблокировали модераторы «ВК».
Мужчина объяснил публике через соцсети, что Россия захвачена сионистами, о чём давно сказано в «Протоколах сионских мудрецов». Под угрозой применить холодное оружие к заложникам он потребовал коридор до посольства одной из трёх стран - Китая, Ирана либо Северной Кореи. Кроме этого, требований не высказывал.
Полицейские вступили в переговоры с захватчиком, не исключая, что всё это могло оказаться следствием белой горячки.
По свежей
Перед этим на протяжении нескольких часов мужчина стоял у окна, выкрикивая различные лозунги, уверяя, что семья не является его заложниками, и показывал в окно свою дочь. В окно он бросился после того, как пообещал открыть полицейским дверь.
Оводов задержан.