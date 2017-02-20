В Нью-Джерси на город рухнул самолёт

Происшествие обошлось без жертв и почти без разрушений.

Происшествия

Малогабаритный пассажирский самолёт упал посреди города Нью-Джерси в понедельник, 20 февраля, сообщает ИА «Народные новости» в этот же день по сведениям американских СМИ.

По данным издания, летающее транспортное средство рухнуло прямо на тротуар одной из улиц Нью-Джерси. Падающий самолёт зацепил жилые дома, к счастью, не причинив вреда их обитателям, и сбил несколько машин, стоящих вдоль тротуара.

Жертв падения самолёта нет. Самого пилота зажало внутри фюзеляжа, смятого при падении. Его пришлось доставать с помощью автогена.

Пилот доставлен в одну из городских клиник, состояние его здоровья неизвестно. Полиция штата выясняет обстоятельства инцидента.