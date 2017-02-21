В Нижнем Тагиле алкоголик распилил ножовкой неугодного приятеля

Преступник избавился от частей тела, выбросив их в реку Тагил.

Происшествия

Правоохранительные органы города Нижний Тагил подтвердили факт жестокого убийства. Так, местный житель расчленил убитого им же собутыльника, пишет КП .

По данным следствия, некий Александр И. и его гость распивали спиртные напитки. Между ними разразился спор, в результате чего хозяин квартиры схватил нож и нанес приятелю удар. От колотого ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Злоумышленник попытался скрыть следы преступления, расчленив труп знакомого на балконе своей квартиры ножовкой. Затем преступник избавился от частей тела, выбросив их в реку Тагил.

Сообщается, что спустя длительное время местные рыбаки обнаружили в воде голову, левую кисть, правую и левую голени покойного. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.