В Нижнем Новгороде «заботливый» сын обокрал пожилую мать

Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что потратил украденные у матери деньги на личные нужды.

Происшествия

Сотрудники нижегородской полиции провели задержание местного жителя, который подозревается в краже денежных средств у родной матери, пишет Провинция .

По данным правоохранительных органов, в августе 2016 года к ним обратилась 63-летняя женщина, которая сообщила о пропаже 23 тысяч рублей с банковской карты. Специалистам потребовалось полгода чтобы установить личность преступника. Им оказался ранее был судим 37-летный сын потерпевшей.

Сообщается, что злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что потратил украденные у матери деньги на личные нужды.