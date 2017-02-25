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http://7info.ru/news/world-incidents/v_nizhnem_novgorode_zabotlivyj_syn_obokral_pozhiluju_mat/

В Нижнем Новгороде «заботливый» сын обокрал пожилую мать
Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что потратил украденные у матери деньги на личные нужды. 

Происшествия   205

Сотрудники нижегородской полиции провели задержание местного жителя, который подозревается в краже денежных средств у родной матери, пишет Провинция .

По данным правоохранительных органов, в августе 2016 года к ним обратилась 63-летняя женщина, которая сообщила о пропаже 23 тысяч рублей с банковской карты. Специалистам потребовалось полгода чтобы установить личность преступника. Им оказался ранее был судим 37-летный сын потерпевшей.

Сообщается, что злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что потратил украденные у матери деньги на личные нужды. 