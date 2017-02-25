Сотрудники нижегородской полиции провели задержание местного жителя, который подозревается в краже денежных средств у родной матери, пишет Провинция.
По данным правоохранительных органов, в августе 2016 года к ним обратилась 63-летняя женщина, которая сообщила о пропаже 23 тысяч рублей с банковской карты. Специалистам потребовалось полгода чтобы установить личность преступника. Им оказался ранее был судим 37-летный сын потерпевшей.
Сообщается, что злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что потратил украденные у матери деньги на личные нужды.