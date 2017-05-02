В Нижнем Новгороде внук зверски убил родную бабушку

Мужчина нанес более 70 ножевых ударов по пожилому родственнику.

Происшествия

Правоохранительные органы Нижнего Новгорода задержали жителя Приокского района, который обвиняется в зверском убийстве родной бабушки. Инцидент произошел вечером 29 апреля на проспекте Гагарина, передает News-NN .

По предварительным данным, мужчина нанес пожилому родственнику более 70 ножевых ударов по пожилому родственнику. От полученных травм 77-летняя пенсионерка скончалась на месте происшествия, после чего внук скрылся в неизвестном направлении. После задержания подозреваемый сознался в содеянном и признался, что часто ссорился со своей будущей жертвой.

Отметим, что в скором времени в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения.