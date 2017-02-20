В музей Ивановской области вернули случайно украденную миниатюрную картину

Картина «Базар» 1916 года была украдена вместо дорогостоящего полотна К. Коровина из Кинешемского музея.

Происшествия

В Художественно-исторический музей города Кинешмы Ивановской области правоохранительные органы доставили картину «Базар», созданную художником Вячеславом Бычковым в 1916 году и оценивающуюся в 200 тысяч рублей. Картина «Базар» стала «жертвой» тех же грабителей, что в 2014 году унесли пять шедевров Левитана из его дома-музея в Плёсе.

Об этом пишет информационный портал «37.ру» со ссылкой на «Интерфакс» и пресс-службу ГУ уголовного розыска МВД России.

По данным представителя МВД, в похищении «Базара» признались нижегородцы, причастные к исчезновению пяти полотен Левитана. Их задержали в конце декабря 2016 года в Московской области.

По словам воров-эстетов, крошечную картину «Базар» они украли в музее Кинешмы за год до нашумевшего ограбления музея в Плёсе. Но не это полотно размером в ладонь привлекло грабителей. Воры охотились за картиной Константина Коровина, которая оценивается в полтора миллиона рублей и защищена собственной сигнализацией. Поэтому её «ловили» проволочным крюком сквозь вырезанное в потолке отверстие. На эту своеобразную удочку практически удалось подцепить полотно, и тут оно сорвалось, сигнализация сработала, и ворам пришлось спасаться бегством. Чтобы не уходить с пустыми руками, они прихватили миниатюру.

Сейчас специалисты из Кинешемского музея проводят искусствоведческую судебную экспертизу возвращённого «Базара», чтобы понять, подлинник ли это.

Похищенные картины Левитана также обнаружены, добавляет издание – в те же предновогодние дни 2016 года, когда и задержана банда похитителей.