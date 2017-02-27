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http://7info.ru/news/world-incidents/v_moskve_zastreleny_muzhchina_i_zhenschina/

В Москве застрелены мужчина и женщина
Рядом с телами убитых найдены карабин и травматика.

Происшествия   117

Главное следственное управление СК РФ проводит доследственную проверку по факту страшной находки, обнаруженной в одной из квартир дома по улице Просторной на востоке Москвы, сообщает сайт столичного следственного комитета.

В указанной квартире нашли мужчину и женщину, расстрелянных из огнестрельного оружия. О Мужчине известно, что он  1984 года рождения. Женщине на вид 30-35 лет. Рядом с трупами брошены охотничий нарезной карабин и травматический пистолет, свидетельствует ведомство.  

На месте обнаружения тел работает следственно-оперативная группа. 