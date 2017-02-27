В Москве застрелены мужчина и женщина

Рядом с телами убитых найдены карабин и травматика.

Происшествия

Главное следственное управление СК РФ проводит доследственную проверку по факту страшной находки, обнаруженной в одной из квартир дома по улице Просторной на востоке Москвы, сообщает сайт столичного следственного комитета.

В указанной квартире нашли мужчину и женщину, расстрелянных из огнестрельного оружия. О Мужчине известно, что он 1984 года рождения. Женщине на вид 30-35 лет. Рядом с трупами брошены охотничий нарезной карабин и травматический пистолет, свидетельствует ведомство.

На месте обнаружения тел работает следственно-оперативная группа.