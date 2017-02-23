В Москве вынесли приговор чете торговцев людьми

Женщина и мужчина обещали продать органы, но собирались продать их хозяйку.

Происшествия

В Москве суд признал чету граждан Украины, 23-летних Марию Олейник и Андрея Бородача, виновными в купле-продаже человека совершенной в целях его эксплуатации, с перемещением потерпевшего через Государственную границу РФ – по п. «г» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Об этом пишет сайт «Новости СК РФ».

Следствие и суд установили, что в октябре 2016 года Олейник и Бородач решили разбогатеть на торговле людьми. В соцсетях они познакомились с 20-летней девушкой, тоже гражданкой Украины. Они обещали новой знакомой помочь ей продать в Россию органы и получить за это 50 – 75 тысяч долларов США. На деле же они собирались продать в сексуальное рабство саму доверчивую девушку. И уже нашли покупателя, который был готов выложить за неё 3 тысячи долларов.

«Покупатель», как и следовало ожидать, оказался подставным, 30 октября Олейник и Бородач были задержаны в одной из московских гостиниц сотрудниками ГУУР МВД России, которые и передали прямо перед этим «работорговцам» доллары за продажу девушки.

В ходе следствия парочка полностью признала свою вину. Суд приговорил женщину к 2,5 годам, а мужчину к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.