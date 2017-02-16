http://7info.ru/news/world-incidents/v_moskve_voditel_inomarki_nasmert_sbil_mamu_s_rebenkom/
В Москве водитель иномарки насмерть сбил маму с ребенком
Происшествия 45
На севере столицы произошла серьезная авария, в результате которой погибла женщина с ребенком. Инцидент произошел днем 16 февраля, пишет
НТВ .
В Москве водитель иномарки насмерть сбил маму с ребенком
Происшествия 45
Авария произошла сегодня днем на севере столицы.
На севере столицы произошла серьезная авария, в результате которой погибла женщина с ребенком. Инцидент произошел днем 16 февраля, пишет
По данным сотрудников ДПС, водитель «Toyota» сбил женщину и ее ребенка на обочине Путилковского шоссе. Оба пострадавших в результате столкновения погибли на месте происшествия от полученных травм.
Отметим, что сейчас специалисты занимаются установлением всех деталей случившегося. Они уже начали работу с мужчиной, устроившим ДТП.