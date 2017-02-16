В Москве водитель иномарки насмерть сбил маму с ребенком

Авария произошла сегодня днем на севере столицы.

Происшествия

На севере столицы произошла серьезная авария, в результате которой погибла женщина с ребенком. Инцидент произошел днем 16 февраля, пишет НТВ .

По данным сотрудников ДПС, водитель «Toyota» сбил женщину и ее ребенка на обочине Путилковского шоссе. Оба пострадавших в результате столкновения погибли на месте происшествия от полученных травм.

Отметим, что сейчас специалисты занимаются установлением всех деталей случившегося. Они уже начали работу с мужчиной, устроившим ДТП.