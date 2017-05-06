http://7info.ru/news/world-incidents/v_moskve_v_smertelnoj_avarii_v_moskve_pogib_motociklist/
В Москве в смертельной аварии в Москве погиб мотоциклист
Происшествия 126
На Нагатинской улице в столице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь одного человека. Инцидент зафиксирован в субботу 6 мая, пишет
РЕН .
В Москве в смертельной аварии в Москве погиб мотоциклист
Происшествия 126
Мужчина по неизвестным причинам врезался в бетонный блок.
На Нагатинской улице в столице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь одного человека. Инцидент зафиксирован в субботу 6 мая, пишет
По предварительным данным, мотоциклист по неизвестным причинам врезался в бетонный блок. В результате столкновения мужчина получил тяжелые травмы и скончался.
Отметим, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.