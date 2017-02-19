http://7info.ru/news/world-incidents/v_moskve_stolknulis_skoraja_i_legkovoj_avtomobil_postradal_feldsher/
В Москве столкнулись «скорая» и легковой автомобиль, пострадал фельдшер
Происшествия 114
Карета «скорой помощи» столкнулась с легковым автомобилем в Москве в воскресенье, 19 февраля, в 12.40. Об этом 19 февраля
пишет РИАМО по данным столичной ГИБДД.
В Москве столкнулись «скорая» и легковой автомобиль, пострадал фельдшер
Происшествия 114
Обстоятельства ДТП выясняются.
Карета «скорой помощи» столкнулась с легковым автомобилем в Москве в воскресенье, 19 февраля, в 12.40. Об этом 19 февраля
По сведениям издания, при столкновении двух машин пострадал фельдшер «скорой помощи». Авария произошла на перекрёстке Звенигородского шоссе и улицы 1905 года.
Обстоятельства ДТП выясняются.