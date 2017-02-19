В Москве столкнулись «скорая» и легковой автомобиль, пострадал фельдшер

Обстоятельства ДТП выясняются.

Происшествия

Карета «скорой помощи» столкнулась с легковым автомобилем в Москве в воскресенье, 19 февраля, в 12.40. Об этом 19 февраля пишет РИАМО по данным столичной ГИБДД.

По сведениям издания, при столкновении двух машин пострадал фельдшер «скорой помощи». Авария произошла на перекрёстке Звенигородского шоссе и улицы 1905 года.

Обстоятельства ДТП выясняются.