В Москве подрались водители «скорой помощи» и иномарки

Медики из «скорой помощи» оказали помощь сопернику своего водителя.

Происшествия

Столичная полиция проводит проверку по факту драки между водителями легкового автомобиля «Мицубиси-лансер» и кареты «скорой помощи», происшедшей в воскресенье, 15 января, около 16.40 в Москве. Об этом передаёт INTERFAX.RU . Сообщается, что корреспондент агентства оказался очевидцем ДТП и последующей «разборки».

По данным агентства, автомобили столкнулись на перекрёстке улиц Третья Мытищинская и Новоалексеевская. ДТП произошло так: карета «скорой» со включённой мигалкой ехала в центр столицы и повернула на встречную полосу. Её пропустили «Жигули» 5-й модели.

По предварительным данным, «Мицубиси» не успела затормозить и врезалась в «пятёрку» сзади. Виновным в этом шофёр иномарки посчитал водителя «скорой». Он выскочил из своей машины и пытался наброситься с кулаками на шофёра специализированной машины, несмотря на то, что последний не выходил из-за руля. Пострадавший пытался распахнуть водительскую дверцу «скорой» снаружи, осыпая шофёра бранью. Как только водитель «скорой» опустил окно, противник его ударил, а тот не остался в долгу. Водители нанесли друг другу удары.

На место ДТП вызвали полицию. До её прибытия, сообщает агентство, врачи из «скорой» успели оказать медицинскую помощь шофёру легковой машины.

Драчунов доставили в отделение, где оба написали друг на друга заявление. По факту «кулачного» конфликта начата проверка, процессуальное решение правоохранительные органы примут по её итогам, сообщила агентству пресс-служба полиции.