http://7info.ru/news/world-incidents/v_moskve_napali_na_izvestnogo_bojca_rasula_mirzaeva_smi/
В Москве напали на известного бойца Расула Мирзаева – СМИ
Происшествия 174
В Москве совершено нападение на известного бойца Расула Мирзаева. Об этом пишет
Life.ru
В Москве напали на известного бойца Расула Мирзаева – СМИ
Происшествия 174
Сначала в него несколько раз выстрелили из пневматического пистолета, после чего избили бейсбольной битой.
В Москве совершено нападение на известного бойца Расула Мирзаева. Об этом пишет
По данным СМИ, нападение на Мирзаева было совершено на Восточной улице. Сначала в него несколько раз выстрелили из пневматического пистолета, после чего избили бейсбольной битой.
С места происшествия Расула доставили в больницу.