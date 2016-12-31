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http://7info.ru/news/world-incidents/v_moskve_napali_na_izvestnogo_bojca_rasula_mirzaeva_smi/

В Москве напали на известного бойца Расула Мирзаева – СМИ
Сначала в него несколько раз выстрелили из пневматического пистолета, после чего избили бейсбольной битой.

Происшествия   174

В Москве совершено нападение на известного бойца Расула Мирзаева. Об этом пишет Life.ru

По данным СМИ, нападение на Мирзаева было совершено на Восточной улице. Сначала в него несколько раз выстрелили из пневматического пистолета, после чего избили бейсбольной битой.

С места происшествия Расула доставили в больницу. 