В Москве напали на известного бойца Расула Мирзаева – СМИ

Сначала в него несколько раз выстрелили из пневматического пистолета, после чего избили бейсбольной битой.

Происшествия

В Москве совершено нападение на известного бойца Расула Мирзаева. Об этом пишет Life.ru

По данным СМИ, нападение на Мирзаева было совершено на Восточной улице. Сначала в него несколько раз выстрелили из пневматического пистолета, после чего избили бейсбольной битой.

С места происшествия Расула доставили в больницу.