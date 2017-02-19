В Москве изувечили предпринимателя из Сирии

Неизвестных преступников разыскивает полиция.

Происшествия

В Москве, на Охотном ряду, неизвестные напали на 36-летнего генерального директора фирмы «Нуртекс», уроженца Сирии, живущего и работающего в столице. Об этом сообщает Runews24.ru по Москве в воскресенье, 19 февраля.

По данным издания, избиение 36-летнего бизнесмена случилось в ночь с субботы на воскресенье. Мужчину жестоко поколотили. Он находится в реанимации, врачи констатировали у него множественные переломы костей лица и повреждения внутренних органов.

По мнению правоохранительных органов, бизнесмен стал жертвой грабителей. Довести ограбление до конца им помешали свидетели.

По факту нападения проводится проверка, злоумышленников разыскивают, следствие изучает записи видеокамер из магазинов в районе происшествия.