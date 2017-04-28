В Москве изнасиловали 84-летнюю пенсионерку

Специалисты пытаются установить личность преступника и ведут розыскные мероприятия.

Происшествия

Правоохранительные органы Москвы возбудили уголовное дело о молодом человеке, который подозревается в изнасиловании пожилой женщины. Инцидент произошел днем 28 апреля в одной из квартир жилого дома по Ленинградскому шоссе, пишет Агентство Москва .

По предварительной версии, злоумышленник преследовал 84-летнюю старушку до подъезда, после чего он воспользовался тем, что пожилая женщина открыла входную дверь своей квартиры. В результате незнакомец попал в чужой дом, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, угрожая убийством.

Отметим, что на данный момент специалисты пытаются установить личность преступника и ведут розыскные мероприятия.