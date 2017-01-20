В Москве горит здание НИИ микрохирургии имени Бурденко, в котором идут операции

Эвакуированы более 200 человек, но это не все находящиеся внутри здания.

Происшествия

В Москве горит здание НИИ микрохирургии имени Бурденко на 4-ой Тверской-Ямской улице, передаёт Интерфакс вечером 20 января по данным экстренных служб.

На место происшествия съехались пожарные машины, микроавтобусы МЧС.

Принято решение эвакуировать больных, более 200 человек выведены из здания.

По уточнённой информации Интерфакса , пожар начался в одной из операционных, расположенных на 13-м этаже. Есть сведения, что горит утеплитель кровли больницы и обрешетник.

Пожарные уже тушат возгорание, но в это время в больнице не прерываются две операции.

Экстренные службы сообщают, что в НИИ имени Бурденко находятся свыше 100 лежачих, более 120 ходячих пациентов и не менее 250 человек персонала.

Причины возгорания ещё предстоит выяснить.