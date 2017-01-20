http://7info.ru/news/world-incidents/v_moskve_gorit_zdanie_nii_mikrohirurgii_imeni_burdenko_v_kotorom_idut_operacii/
В Москве горит здание НИИ микрохирургии имени Бурденко, в котором идут операции
Происшествия 206
В Москве горит здание НИИ микрохирургии имени Бурденко на 4-ой Тверской-Ямской улице,
передаёт Интерфакс вечером 20 января по данным экстренных служб.
По уточнённой информации
Интерфакса , пожар начался в одной из операционных, расположенных на 13-м этаже. Есть сведения, что горит утеплитель кровли больницы и обрешетник.
В Москве горит здание НИИ микрохирургии имени Бурденко, в котором идут операции
Происшествия 206
Эвакуированы более 200 человек, но это не все находящиеся внутри здания.
В Москве горит здание НИИ микрохирургии имени Бурденко на 4-ой Тверской-Ямской улице,
На место происшествия съехались пожарные машины, микроавтобусы МЧС.
Принято решение эвакуировать больных, более 200 человек выведены из здания.
По уточнённой информации
Пожарные уже тушат возгорание, но в это время в больнице не прерываются две операции.
Экстренные службы сообщают, что в НИИ имени Бурденко находятся свыше 100 лежачих, более 120 ходячих пациентов и не менее 250 человек персонала.
Причины возгорания ещё предстоит выяснить.