В Москве автобус сбил людей в подземном переходе. Что известно к 17.00



Происшествия

Сегодня, 25 декабря, в центре столицы автобус сбил людей в подземном переходе. РИА 7 новостей собрало всю имеющуюся информацию по данному происшествию:

ЧП произошло на Славянском бульваре около 12.00. Рейсовый автобус (маршрут: Славянский бульвар - Сколково) въехал в подземный переход возле станции «Славянский бульвар» на западе Москвы.

В результате ДТП погибли пять человек, ещё 15 человек получили ранения

Версий происшествия много:

Пресс-служба ГУ МВД отмечает, что версии теракта нет. Водитель автобуса, заявляют в пресс-службе, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход» (цитата приводится по Интерфаксу ). Основная версия произошедшего - техническая неисправность автобуса или то, что водитель не смог справиться с управлением.

Телеграмм-канал Mash сообщает, что водитель автобуса - это 58-летний Виктор Тихонов. Он заявил, что потерял контроль над транспортным средством. «Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место, — передаёт Life слова водителя. — Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат, поэтому ничего не смог сделать больше».

слова водителя. — Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат, поэтому ничего не смог сделать больше». Водителя, кстати, задержали сотрудники полиции. Его допрашивают.

В сети появилось видео ЧП:

Фото: Юрий Кибиров