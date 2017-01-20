В Москве арестован криминальный авторитет

Накануне арестованного задержали в столичном ресторане.

Происшествия

Криминальный авторитет Дулат Йоулу, он же Ахмед Евлоев, более известный под прозванием Ахмед Сутулый, арестован Гагаринским судом Москвы на два месяца. Об этом 20 января пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

По сведениям издания, Ахмед Сутулый арестован по подозрению в хранении наркотиков. Со свёртком, в котором находились наркотики растительного происхождения, его и задержали днём ранее в одном из столичных ресторанов. Задержание производили сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России при поддержке СОБР «Рысь» Росгвардии.

Авторитету сейчас 44 года. Дулатом Йоулу он стал в прошлом году, до этого звался Ахмед Евлоев. Родом он из Ингушетии. По некоторым данным, «коронован» Ахмед в 2002 году.