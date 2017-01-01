В Москве 3-летний мальчик выпил жидкость для розжига

Ребёнка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Происшествия

В Москве 3-летний мальчик выпил жидкость для розжига. Ребёнка доставили в Детскую городскую больницу имени Филатова в состоянии средней тяжести, передаёт Life,

Медики диагностировали у малыша пероральное отравление.

По данным правоохранителей, ребёнок выпил жидкость для розжига по недосмотру родителей. Отмечается, что семья на учёте не состоит.