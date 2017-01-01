Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-incidents/v_moskve_3-letnij_malchik_vypil_zhidkost_dlja_rozzhiga/

В Москве 3-летний мальчик выпил жидкость для розжига
Ребёнка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Происшествия   112

В Москве 3-летний мальчик выпил жидкость для розжига. Ребёнка доставили в Детскую городскую больницу имени Филатова в состоянии средней тяжести, передаёт Life,

Медики диагностировали у малыша пероральное отравление. 

По данным правоохранителей, ребёнок выпил жидкость для розжига по недосмотру родителей. Отмечается, что семья на учёте не состоит.