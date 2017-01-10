В Московской области во время ремонта лифта погиб электромеханник

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ.

Происшествия

Во вторник, 10 января, в многоквартирном доме на 2-м Покровском проезде в городе Котельники Московской области во время ремонта лифта погиб 58-летний электромеханик. Об этом сообщает официальный сайт регионального следственного управления СК РФ.

Погибший являлся сотрудником ООО «ЭК Солид».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ.