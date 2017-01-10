http://7info.ru/news/world-incidents/v_moskovskoj_oblasti_vo_vremja_remonta_lifta_pogib_elektromehannik/
В Московской области во время ремонта лифта погиб электромеханник
Происшествия 103
В Московской области во время ремонта лифта погиб электромеханник
Происшествия 103
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ.
Во вторник, 10 января, в многоквартирном доме на 2-м Покровском проезде в городе Котельники Московской области во время ремонта лифта погиб 58-летний электромеханик. Об этом сообщает официальный сайт регионального следственного управления СК РФ.
Погибший являлся сотрудником ООО «ЭК Солид».
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ.