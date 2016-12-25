В море около Сочи установят световые башни для проведения ночных поисковых работ

Одна световая башня освещает ночью территорию до 40 метров.

Происшествия

В море около Сочи установят световые башни для проведения ночных поисково-спасательных работ в районе крушения Ту-154. Их точное число пока неизвестно, передаёт РИА Новости. Отмечается, что одна световая башня освещает ночью территорию до 40 метров.

По данным ТАСС, в настоящее время поисковые работы ведут 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты.

Напомним, при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. На его борту находились 65 артистов ансамбля им. Александрова, 9 журналистов, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и 8 членов экипажа.

Путин поручил Медведеву сформировать и возглавить комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.

Телеканалы «Россия 1», НТВ и РЕН ТВ изменили сетку вещания в связи с крушением Ту-154.

Понедельник, 26 декабря, в России объявлен днём траура по жертвам авиакатастрофы.