В море около Сочи установят световые башни для проведения ночных поисковых работ
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Одна световая башня освещает ночью территорию до 40 метров.
В море около Сочи установят световые башни для проведения ночных поисково-спасательных работ в районе крушения Ту-154. Их точное число пока неизвестно, передаёт
По данным
Напомним, при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. На его борту находились 65 артистов ансамбля им. Александрова, 9 журналистов, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и 8 членов экипажа.
Путин поручил Медведеву сформировать и возглавить комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
Телеканалы «Россия 1», НТВ и РЕН ТВ изменили сетку вещания в связи с крушением Ту-154.
Понедельник, 26 декабря, в России объявлен днём траура по жертвам авиакатастрофы.