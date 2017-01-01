http://7info.ru/news/world-incidents/v_mecheti_stambula_otkryli_strelbu/
В мечети Стамбула открыли стрельбу
Происшествия 131
Неизвестный открыл стрельбу в мечети Стамбула. По предварительным данным, пострадали двое, сообщает
Звезда.
В мечети Стамбула открыли стрельбу
Происшествия 131
По предварительным данным, пострадали двое.
Неизвестный открыл стрельбу в мечети Стамбула. По предварительным данным, пострадали двое, сообщает
Пострадавших доставили в больницу. Известно, что злоумышленник стрелял из ружья. Данных о мотивах стрелка, его личности, а аткже возможном задержании пока нет.
Напомним, в ночь на 1 января в одном из ночных клубов Стамбула неизвестный открыл огонь по посетителям. Жертвами теракта стали 39 человек, включая 16 иностранцев, ещё около 70 получили ранения.