В Магаданской области мальчик убежал из дома из-за истязаний отчима

Мужчину осудили по соответствующей статье на 3,5 года колонии.

Происшествия

В Хасынском районе Магаданской области 28-летнего отца семейства признали виновным в истязании пасынка, из-за которого ребёнок сбежал из дома. Об этом информирует сайт «Новости СК РФ».

Следствие и суд установили, что в течение почти полугода с апреля по сентябрь 2016 года отчим из-за всякого пустяка набрасывался на 8-летнего пасынка с руганью, оскорблениями и даже побоями. Причём бил он мальчика как голыми руками, так и ремнём. В конце концов, после очередного «ремня», мальчик не выдержал и сбежал из дома к бабушке, живущей в другом населенном пункте Хасынского района.

Судебно-медицинская экспертиза обнаружила на теле ребёнка множественные кровоподтёки.

Следственные органы, заведя дело на отчима по факту истязаний пасынка, выяснили, что мужчина не раз судим за имущественные преступления.

Отчим, по его словам во время следствия, раскаивается в содеянном. О своём поведении ему придётся думать 3,5 года в исправительной колонии общего режима.