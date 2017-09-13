В Липецкой области прошедший ураган сорвал крышу здания

Пострадавших нет

Происшествия

В среду, 13 сентября, над Липецкой областью прошел грозовой фронт. В результате пострадал город Лебедянь, где около 17.00 ураган сорвал крышу с пятиэтажного здания.

По предварительным данным, без крыши над головой остались жильцы дома по улице Заводская, дом 2. Как сообщают местные чиновники, крыша фактически отсутствует над двумя подъездами из четырех. Муниципальные служащие обращают внимание на то, что кусок крыши упал прямо на автомобиль, который был припаркован около дома, и серьезно повредил его.

Пострадавших нет.