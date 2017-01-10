В Липецкой области полицейский спас от смерти двух женщин с младенцем

Пострадавшие потеряли сознание от отравления угарным газом.

Происшествия

В Липецкой области сотрудник полиции спас от смерти двух женщин с младенцем. Подробности произошедшего сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ЧП произошло в понедельник, 9 января, на ст. Телегино Елецкого района. В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома в течение длительного времени плачет ребёнок.

На место был направлен участковый Руслан Загрядских. Поговорив с соседями, он узнал, что в квартире мог произойти несчастный случай. Полицейский, не дожидаясь спасателей, взял лестницу, поднялся по ней до окна второго этажа и через него попал в квартиру. Там он нашёл хозяев, потерявших сознание – 42-летняяю женщину, её 20-летнюю дочь и пятимесячного младенца. Загрядских открыл окна и двери и выключил газ, после чего помог эвакуировать пострадавших.

Женщины и ребёнок были доставлены в реанимацию с отравлением угарным газом. К счастью, все они остались живы.