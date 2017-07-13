В Липецкой области идут поиски пропавшего 3-летнего мальчика

В поисках участвуют сотрудники правоохранительных органов, кинологические отряды с собаками, а также волонтёры.

Происшествия

В Липецкой области идут поиски 3-летнего жителя села Михайловка Тербунского района, который пропал в четверг, 13 июля, при странных обстоятельствах.

Сообщается, что днем мальчик вместе с отцом и старшей сестрой находился в поле. После этого дети ушли за ягодами, в результате чего малыш потерялся. Сначала родители искали сына самостоятельно, однако затем приняли решение обратиться в полицию.