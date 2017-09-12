Во вторник, 12 сентября, в Липецке в подвале дома №6 по улице Крупской обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, тело гражданина обнаружили жильцы одного из подъездов дома. Они почувствовали резкий трупный запах, спустились в подвал и нашли обезображенное тело.
Как сообщают в СК, тело пролежало в подвале дома около недели. Сейчас идентифицировать труп очень сложно, так как тело раздулось.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Они пытаются установить обстоятельства ЧП.