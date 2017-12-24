В Липецке неизвестные сначала жестоко убили 57-летнего мужчину, а потом подожгли его дом



Происшествия

В воскресенье, 24 декабря, около 16.00 на улице Сырской в Липецке произошёл пожар. На место происшествия выехали бригады МЧС. Они потушили пожар, а в доме обнаружили труп мужчины. Тут и выяснилось, что 57-летний хозяин дома погиб не от огня, а от ударов ножом. По предварительным данным, на теле обнаружены несколько ножевых ранений.

По данным местных СМИ , дом, в котором произошёл пожар, сдавался в аренду. Последними арендаторами были трое мужчин.

Сейчас уже полиция будет устанавливать обстоятельства трагедии.