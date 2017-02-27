В Ленинградской области глава города и депутат оказался разбойником

Расследование уголовного дела в отношении управленца-разбойника завершено.

Происшествия

Глава города Колпино Ленинградской области, депутат муниципального совета Колпина Вадим Иванов обвиняется в совершении разбойного нападения. Уголовное дело против управленца по ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой) завершено и передаётся в суд, информирует сайт «Новости СК РФ».

Разбой депутат и первое лицо города совершил почти 15 лет назад, утверждает ведомство.

Как сообщает сайт, в сентябре 2003 года дама-наркоманка из Санкт-Петербурга узнала, что её сестра везёт из Москвы крупную сумму, и решила, что ей деньги пригодятся больше. Женщина «подбила» совершить хищение своего приятеля Сергея Киржакова, который привлек к делу своих знакомых - Дмитрия Большакова, Антона Василенко и Вадима Иванова.

Поздно вечером 4 октября 2003 года на лестничной площадке пятого этажа одного из домов по улице Маршала Захарова, Василенко и Иванов, угрожая пистолетом, избили потерпевшую и её спутника и отобрали у них деньги. Хозяина сменили более 1 миллиона 400 тысяч рублей. С богатой добычей разбойники уехали на автомобиле Большакова. Тот в нападении не участвовал, но ждал у подъезда с машиной.

Большаков, Василенко, Киржаков и наркозависимая Сорокоумова, подстрекательница разбоя, уже были судимы по этому делу и получили различные срока. Иванов до поры до времени ответственности за это деяние не понёс. Но теперь справедливость восторжествовала, он также предстанет перед судом.