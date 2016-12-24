http://7info.ru/news/world-incidents/v_kvartire_na_jugo-vostoke_moskvy_nashli_zarezannuju_shkolnicu/
В квартире на юго-востоке Москвы нашли зарезанную школьницу
Происшествия 120
На юго-востоке Москвы нашли зарезанную школьницу. В квартире, где находился труп 12-летней девочки, были пожилая бабушка и четырёхлетний ребёнок, передаёт
ТАСС.
В квартире на юго-востоке Москвы нашли зарезанную школьницу
Происшествия 120
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
На юго-востоке Москвы нашли зарезанную школьницу. В квартире, где находился труп 12-летней девочки, были пожилая бабушка и четырёхлетний ребёнок, передаёт
По данным следствия, тело школьницы с колото-резанными ранениями обнаружили в одном из домов по улице Ферганской.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».