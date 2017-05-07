В Кузбассе депутат на мотоцикле спровоцировал аварию

Мужчина нарушил правила дорожного движения и врезался в дорожный знак.

Происшествия

На 7-ом километре автотрассы «Запсиб-Кузнецк» в серьезное ДТП попал мотоциклист, которым оказался местный депутат. Инцидент зафиксирован в субботу, 6 мая, пишет Сибдепо .

По данным ГИБДД, мужчина за рулём иномарки «Harley-Davidson» нарушил правила дорожного движения и выехал на обочину своей полосы, где врезался в дорожный знак. В результате столкновения мотоцикл опрокинулся. Известно, что пострадавший получил ряд травм различной степени тяжести.

Сообщается, что нарушителем является депутат облсовета региона Олег Басманов. Он является заместителем председателя комитета по вопросам аграрной политики и землепользования СНДКО.