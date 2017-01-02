В крупном ДТП в Таиланде погибли 23 человека

Микроавтобус на полном ходу врезался в пикап, перевозивший пассажиров. Машины мгновенно загорелись, спастись никому не удалось.

Происшествия

В крупном ДТП в Таиланде погибли по меньшей мере 23 человека, передаёт ТАСС.

Авария произошла в приморской провинции Чонбури в понедельник, 2 января. Микроавтобус, в котором находилось 13 человек, на полном ходу врезался в пикап, перевозивший пассажиров. Машины мгновенно загорелись, спастись никому не удалось.

На новогодние праздники в Таиланде традиционно приходится пик аварийности на дорогах. С 29 декабря по 1 января включительно уже погибли 280 человек, 2,8 тысяч получили ранения. Чаще всего причиной ДТП становится вождение в нетрезвом виде.