В крупном ДТП в Дагестане пострадали пять человек

Водитель «ВАЗ-21010» потерял контроль над автомобилем и врезался легковушку «ВАЗ-21014».

Происшествия

В Бабаюртовском районе республики Дагестан произошла серьезная авария с участием двух автомобилей. Инцидент зафиксирован вечером 2 мая, сообщает Аргументы и Факты .

По имеющимся данным, 22-летний водитель «ВАЗ-21010» по неизвестной причине потерял контроль над транспортным средством и врезался легковушку «ВАЗ-21014». В результате столкновения пострадали сразу 5 человек, в частности владельцы авто и их пассажиры. Пострадавшие были госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.

Сотрудникам дорожной полиции предстоит выяснить причины и все обстоятельства происшествия.