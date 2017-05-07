В крупной аварии в ХМАО погиб водитель «Лада Приора»

Владелец отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, где врезался в автобус.

Происшествия

На 725-ом километре автотрассы «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь одного человека. Инцидент зафиксирован в воскресенье, 7 мая, сообщает РЕН .

По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу, где врезался в автобус «Merсedes-Benz». В результате столкновения на месте происшествия скончался владелец легковушки. Кроме того, ряд травм разной степени тяжести получил человек, находившийся в салоне «Лады», а также пассажиры автобуса. Они были госпитализированы в больницу Нефтеюганска.

Отметим, что сейчас сотрудники дорожной полиции введут проверку, выясняя причины и обстоятельства аварии.