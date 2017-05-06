В крупной аварии под Ростовом погиб пассажир «Лады»

Водитель «ВАЗ-2109» потерял контроль над автомобилем, в результате чего врезался в дерево.

Происшествия

На 3-ем километре автотрассы «Ростов–Щепкино» в Ростовской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек. Инцидент зафиксирован вечером 5 мая, передает RostovDrive .

По имеющимся данным, 26-летний водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2109» во время движения по неизвестным причинам потерял контроль над транспортным средством, в результате чего врезался в дерево. Из-за мощного удара пассажир отечественного автомобиля получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Сообщается, что владелец машины также пострадал, и был госпитализирован в больницу.

На данный момент по факту данной аварии сотрудниками дорожной полиции проводится проверка.